Syn gwiazdy disco-polo miał znieważyć sędzię przez internet. Został uniewinniony

Przed Sądem Rejonowym w Zambrowie zakończył się trwający od wiosny proces 34-letniego syna gwiazdy disco-polo. Oskarżony miał - według prokuratury - zniesławić i znieważyć przez internet sędzię z Białegostoku. Mężczyzna został uniewinniony, bo - jak uzasadniała przewodnicząca składu sędziowskiego - nie ma jednoznacznych dowodów, że konto, na którym pojawiły się wpisy, należało do oskarżonego i to on był ich autorem.

"Pilnuj swojego życia, a nie oceniasz innych chamie"

Jak wynika z wpisów, które w grudniu 2021 roku cytowały media, padły w nich m.in. słowa o sterowaniu prawem, niesprawiedliwym wyroku wydanym prawdopodobnie przez "czystą niechęć do drugiego człowieka". Po wulgarnych epitetach, wpis zakończył się słowami "pilnuj swojego życia, a nie oceniasz innych chamie". Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej (białostocka się wyłączyła, by nie być posądzaną o brak bezstronności) oskarżyła mężczyznę o zniesławienie i znieważenie za pośrednictwem "środków masowego komunikowania się" sędzi, w okresie 7-9 grudnia 2021 roku za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram. W ocenie śledczych, na swoim instagramowym profilu oskarżony zamieścił "znieważające, wulgarne i obelżywe wpisy na temat sędzi oraz pomówił pokrzywdzoną o takie zachowanie i właściwości, które naraziły sędziego na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu".

Prokuratura żądała grzywny

Nieprawomocny wyrok

Sąd Rejonowy w Zambrowie w poniedziałek 34-latka nieprawomocnie uniewinnił. W krótkim, ustnym uzasadnieniu tego wyroku sędzia Anna Stetkiewicz zwracała uwagę, że przed rozważaniami, czy słowa we wpisach mogły znieważyć konkretną osobę, sąd musiał ustalić, czy były to słowa pochodzące - jak to ujęła - "ponad wszelką wątpliwość" od oskarżonego. W jej ocenie, w tej sprawie nie ma na to dowodów. - Dowodem w sprawie karnej nie może być screen zrobiony z internetu (...) i przesłany prokuraturze celem wszczęcia postępowania karnego - mówiła sędzia Stetkiewicz. Podkreślała, że w sprawie nie wykonano oględzin konta internetowego i nie udało się uzyskać danych od podmiotu - właściciela Instagrama co do powiązań oskarżonego 34-latka z tym kontem. "Więc w żadnym wypadku nie można twierdzić, że właścicielem konta był oskarżony" - mówiła. Dodała, że oględzin owego konta też nie dało się przeprowadzić, bo zostało usunięte. "Na obecnym etapie postępowania sądowego już tych dowodów nie da się przeprowadzić, m.in. (...) z racji upływu czasu do przechowywania wiadomości o tym koncie" - dodała sędzia Stetkiewicz