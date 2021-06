Przyszedł na komendę sprawdzić, czy jest trzeźwy. Nie był, ale i tak próbował odjechać autem

Zatrzymali auto kilkaset metrów od parkingu

Stan po spożyciu alkoholu

Polskie przepisy dopuszczają do 0,2 promilu alkoholu w organizmie. Wynik od 0,2 do 0,5 określany jest jako stan po "po spożyciu alkoholu". To już wykroczenie, za które grozi 10 punktów karnych, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat, grzywna od 50 do pięciu tysięcy złotych lub nawet 30 dni aresztu Powyżej 0,5 promila alkoholu to już przestępstwo, za które grozi do dwóch lat więzienia oraz minimum trzyletni zakaz prowadzenia auta i wysoka grzywna.