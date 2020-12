Przez dwa województwa ścigali kierowcę, który nigdy nie powinien siadać za kierownicę

26-letni kierowca volvo przejeżdżał na czerwonym, wjeżdżał na rondo pod prąd i zmuszał innych do zjazdu na pobocze. Gdy opuścił miasto, policja ścigała go na krajowej "ósemce". Szaleńcza jazda zakończyła się dopiero, gdy mundurowi z sąsiedniego województwa zablokowali mu drogę ucieczki. Okazało się, że mężczyzna miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

We wtorek (1 grudnia) ok. godz. 20 zambrowscy policjanci zauważyli volvo, które w rejonie wsi Wola Zambrowska przekroczyło prędkość. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać w stronę Zambrowa. Mundurowi ruszyli w pościg.