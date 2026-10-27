Białystok Miał na liczniku niemal 200 km/h. Stwierdził, że jego autem wolniej jechać się nie da Oprac. Tomasz Mikulicz |

Zambrów. Miał na liczniku niemal 200 km/h. Nagrali go policjanci z nieoznakowanego radiowozu Źródło wideo: KPP Zambrów Źródło zdj. gł.: KPP Zambrów

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Zambrowscy policjanci sprawdzali prędkość z jaką poruszają się kierowcy na ekspresowej "ósemce". Kamera ich nieoznakowanego radiowozu nagrała BMW, które jechało 198 km/h.

Miał na liczniku 198 km/h Źródło zdjęcia: KPP Zambrów

"Nie da się jechać 120 km/h"

"Na tym odcinku drogi obowiązywało ograniczenie prędkości do 120 km/h. Okazało się, że za kierownicą BMW siedział 61-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Podczas kontroli mężczyzna tłumaczył policjantom, że takim samochodem nie da się jechać z prędkością 120 km/h" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Funkcjonariusze wystawili mężczyźnie mandat w wysokości 2500 zł oraz dali 15 punktów. 61-latek nie przyjął mandatu. Teraz jego dalszym losem zajmie się sąd.