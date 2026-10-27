Miał na liczniku niemal 200 km/h. Stwierdził, że jego autem wolniej jechać się nie da
Zambrowscy policjanci sprawdzali prędkość z jaką poruszają się kierowcy na ekspresowej "ósemce". Kamera ich nieoznakowanego radiowozu nagrała BMW, które jechało 198 km/h.
"Nie da się jechać 120 km/h"
"Na tym odcinku drogi obowiązywało ograniczenie prędkości do 120 km/h. Okazało się, że za kierownicą BMW siedział 61-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Podczas kontroli mężczyzna tłumaczył policjantom, że takim samochodem nie da się jechać z prędkością 120 km/h" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
Funkcjonariusze wystawili mężczyźnie mandat w wysokości 2500 zł oraz dali 15 punktów. 61-latek nie przyjął mandatu. Teraz jego dalszym losem zajmie się sąd.
Źródło: tvn24.pl