Jechał z czteropakiem piwa na dachu, zauważyli go policjanci. "Ma dwa zakazy prowadzenia pojazdów"

Włoski minister obrony Guido Crosetto stwierdził, że formacja najemników, znana jako Grupa Wagnera, stoi za gwałtownym wzrostem liczby łodzi migrantów próbujących przepłynąć środkową część Morza Śródziemnego i dostać się do krajów europejskich, w tym właśnie do Włoch. Jego zdaniem to element strategii Moskwy mającej na celu odwet na krajach wspierających Ukrainę. Z kolei senator współrządzącej we Włoszech Ligi Massimiliano Romeo w wywiadzie dla dziennika "Libero" stwierdził, że "Rosja tworzy prawdziwą bombę migracyjną, by postawić Europę w trudnej sytuacji".