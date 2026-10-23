Białystok Drzewo zasłaniało mu widok z okna, chwycił siekierę i zaczął rąbać. Był pijany Oprac. Tomasz Mikulicz |

Zambrów. Zaczął ścinać siekierą drzewo rosnące przed blokiem. Bo zasłaniało mu widok z okna Źródło wideo: KPP Zambrów Źródło zdj. gł.: KPP Zambrów

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Policja dostała zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca Zambrowa, który przed jednym z bloków zauważył mężczyznę z siekierą.

Gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze zastali mężczyznę, który zaczął ścinać siekierą rosnące tam drzewo. Stwierdził, że robi to, bo drzewo zasłaniało mu widok z okna mieszkania.

Zaczął ścinać drzewo Źródło zdjęcia: KPP Zambrów

Odpowie za wykroczenia

"Podczas interwencji okazało się, że 38-latek jest nietrzeźwy. Funkcjonariusze zabezpieczyli siekierę, a mężczyzna trafił do policyjnej celi, gdzie przebywał aż do wytrzeźwienia" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Teraz wobec 38-latka prowadzone są czynności wyjaśniające dotyczące posiadania niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym oraz niszczenia roślinności na terenie przeznaczonym do użytku publicznego. Za popełnione wykroczenia odpowie przed sądem.

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Zabrali mu siekierę Źródło zdjęcia: KPP Zambrów