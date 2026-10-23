Drzewo zasłaniało mu widok z okna, chwycił siekierę i zaczął rąbać. Był pijany
Policja dostała zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca Zambrowa, który przed jednym z bloków zauważył mężczyznę z siekierą.
Gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze zastali mężczyznę, który zaczął ścinać siekierą rosnące tam drzewo. Stwierdził, że robi to, bo drzewo zasłaniało mu widok z okna mieszkania.
Odpowie za wykroczenia
"Podczas interwencji okazało się, że 38-latek jest nietrzeźwy. Funkcjonariusze zabezpieczyli siekierę, a mężczyzna trafił do policyjnej celi, gdzie przebywał aż do wytrzeźwienia" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
Teraz wobec 38-latka prowadzone są czynności wyjaśniające dotyczące posiadania niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym oraz niszczenia roślinności na terenie przeznaczonym do użytku publicznego. Za popełnione wykroczenia odpowie przed sądem.