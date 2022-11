10 cudzoziemców utknęło na bagnach. Na pomoc ruszyło około 80 osób, wezwano wojskowy śmigłowiec 

Na miejsce pojechały patrole SG, ale okazało się, że - ze względu na teren - dotarcie do migrantów było bardzo utrudnione. Do działań zaangażowano żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z dronem oraz strażaków zawodowych i ochotników.

Cztery osoby trafiły do szpitala

Operacja "Śluza" - zemsta Łukaszenki

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już w sierpniu ubiegłego roku dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Unii Europejskiej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewoził ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.