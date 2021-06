- To miejsce naznaczone jest cierpieniem i śmiercią Białorusinów mieszkających w Rzeczypospolitej, gdzie zginęli kiedyś ludzie, niewinne kobiety, dzieci. Modliłem się tam dzisiaj za tych, którzy zginęli. Złożyłem wieniec jako prezydent Rzeczypospolitej pod krzyżem, który upamiętnia ofiary sprzed dziesięcioleci. To ważne jako element oddania szacunku, ważne jako oddanie pamięci i ważne – może w tym właśnie najistotniejszym – duchowym aspekcie – powiedział prezydent RP Andrzej Duda.

- To był historyczny moment. I bardzo wzruszający. Po raz pierwszy głowa państwa polskiego uklękła przed krzyżem pamięci ofiar tej zbrodni, co nadaje tej sprawie całkowicie nowy wymiar – mówi profesor Uniwersytetu w Białymstoku Oleg Łatyszonek, prezes Białoruskiego Towarzystwa Historycznego.

"To pokłosie spotkania z przedstawicielami białoruskiej mniejszości narodowej"

- Wizyta prezydenta jest pokłosiem spotkania z przedstawicielami białoruskiej mniejszości narodowej, do którego doszło 26 marca w Pałacu Prezydenckim. Rozmawialiśmy wtedy między innymi o trudnej sytuacji na Białorusi, ale też i kontrowersjach, jakie wywołuje na Podlasiu postać "Burego". Prezydent obiecał, że przyjedzie najszybciej, jak tylko pozwolą na to warunki pandemiczne. Co prawda nie wspomniał, że odwiedzi Zaleszany, ale dał do zrozumienia, że wykona ważny gest – opowiada profesor.