Na dnie studni, 50 metrów pod ziemią, znaleźli skuter

Skuter na dnie studni, potrzebna była pomoc strażaków

Odzyskany skuter został zwrócony właścicielce. 61-latek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kraśniku. Odpowie za kradzież oraz posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia, za co kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat ośmiu.