Ciężarówki zderzyły się lusterkami, tir wpadł do rowu. Jedna osoba w szpitalu

Kierowca samochodu ciężarowego trafił do szpitala po tym, jak jego pojazd wpadł do rowu w miejscowości Zakręcie (woj. lubelskie). Wcześniej tir - jak informuje policja - zderzył się z lusterkiem z innym samochodem ciężarowym.

Do zdarzenia doszło w sobotni poranek w miejscowości Zakręcie (powiat krasnostawski) na drodze krajowej numer 17.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że doszło do zderzenia lusterkami pomiędzy samochodami ciężarowymi. Jednym kierował 46-letni obywatel Ukrainy, drugim 49-letni Polak. W wyniku zderzenia pierwszy z nich prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem i wjechał - wraz z ładunkiem rzepaku - do przydrożnego rowu - przekazuje aspirant Jolanta Babicz z policji w Krasnymstawie. I dodaje, że mężczyzna został przewieziony do szpitala.