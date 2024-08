53-letni Tadeusz Z. w październiku ubiegłego roku zastrzelił swoją żonę i przez kilka dni się ukrywał. Po zatrzymaniu trafił do aresztu, gdzie wciąż przebywa. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach złożyła wniosek do sądu o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym.