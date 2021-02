Kot wygrzewa się na piecu, a bałwan gotuje. Niezwykłe zimowe rzeźby

- Ja wyłącznie dałam inspirację - śmieje się Agata Łysak-Matwiejuk. Jej mąż Tomasz wyrzeźbił przy domu śnieżny piec kaflowy. – Wziął sprzęt rzeźbiarski z prowadzonej przez nas pracowni artystycznej. Zajęło mu to godzinę. Natomiast bałwana i kota ulepiły siostrzenica z koleżanką - opowiada nasza rozmówczyni. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Takie rzeźbienie wymaga precyzji

Wspomina, że przez kilka dni rodzina nie miała prądu. Nie było też zasięgu. – Takie śnieżyce już mało kto dziś pamięta. Postanowiliśmy, że trzeba coś zrobić z wolnym czasem – mówi kobieta. Instalacja robi wrażenie. Stworzenie każdego z elementów wymagało precyzji. - Piec jest swego rodzaju hołdem oddanym zmarłemu niedawno dziadkowi męża. Był zdunem i mieszkał w miejscowości Kaniuki, w domu podobnym do naszego. Mój maż był bardzo związany z dziadkiem. Podobnie, jak on stara się ocalić od zapomnienia to, co na Podlasiu mamy najlepsze. Stąd też nasz, liczący niemal 90 lat dom, maż sam odmalował i stara się o niego dbać w taki sposób, żeby zachować lokalny klimat - tłumaczy Łysak-Matwiejuk.