Miał potrącić 14-latkę busem i uciec. Jest decyzja o tymczasowym areszcie dla 48-latka

czytaj dalej

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do jakiego doszło we wtorek rano na Pradze. 38-letni mężczyzna przewrócił się na chodniku. Nie żyje. Jak poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, za fragment chodnika, gdzie doszło do tej tragedii, odpowiada prywatny podmiot, a nie miasto.