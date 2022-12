Poszukiwania kierowcy busa, który potrącił 14-latkę w Żabiej Woli. Policja publikuje zdjęcie z monitoringu i apeluje

czytaj dalej

O czym myślą, co czują, czego się boją, o czym marzą nasze dzieci? Co naprawdę o nich wiemy? Grupa psychologów z Rzeszowa, przez kilka lat robiła notatki z tego, co usłyszeli od dzieci. I zrozumieli, co jest najważniejsze. Materiał magazynu "Polska i Świat".