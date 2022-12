Bus potrącił 14-latkę i odjechał. Policja zatrzymała 50-latka. Usłyszał zarzuty

W Żabiej Woli (woj. lubelskie) w przechodząca przez przejście dla pieszych 14-latkę wjechał bus, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Lubelska policja zatrzymała 50-letniego mężczyznę. W poniedziałek został przesłuchany w prokuraturze. Mężczyzna nie złożył wyjaśnień oraz nie przyznał się do winy. Przedstawiono mu dwa zarzuty. Grozi mu do dwunastu lat pozbawienia wolności.

- Pierwszy dotyczy umyślnego naruszenia zasad w ruchu lądowym poprzez niewłaściwą obserwację drogi i niezachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejścia dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia dziewczynki, która z kolei została przerzucona na drugi pas, gdzie została potrącona przez nadjeżdżający samochód. Doznała ona obrażeń, które realnie zagrażały jej życiu. Do tej kwalifikacji dochodzi jeszcze fakt, że mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia. Drugi zarzut dotyczy nieudzielenia pomocy - powiedziała prokurator Agnieszka Kępka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Jak dodała rzeczniczka prokuratury, 50-latek nie składał wyjaśnień i nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. - Skierowaliśmy wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. We wtorek (20 grudnia) odbędzie się posiedzenie w tej sprawie - podkreśliła prokurator Kępka.

Policja zabezpieczyła monitoring w pobliżu miejsca wypadku w Żabiej Woli, który zarejestrował przejeżdżającego tamtędy ciemnego busa. Wideo trafiło do sieci z policyjnym apelem do świadków zdarzenia, o zgłaszanie się na komendę. Z informacji przekazanych nam przez nadkomisarza Andrzeja Fijołka wynika, że do komendy zgłosiło się kilka osób, policja nadal jednak apeluje do wszystkich, którzy byli świadkami zdarzenia, o zgłaszanie się na policję. Wszelkie informacje można przekazywać dzwoniąc pod numer telefonu 112 lub bezpośrednio policjantom z KMP w Lublinie pod numerem telefonu 47-811-41-69.