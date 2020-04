Oznaczenia na domach osób zakażonych koronawirusem? Taki pomysł ma starosta z Podlasia

Bogdan Zieliński, starosta wysokomazowiecki sugeruje, by oznaczać domy osób zakażonych koronawirusem. Jak przekonuje, taka informacja jest "niezwykle istotna dla pozostałej części społeczeństwa". - To nie jest kwestia tego, żeby kogoś wytykać, bo to nie jest ich wina, że oni się zakazili. W żadnym wypadku. Tylko to jest kwestia tego, żeby ci ludzie którzy w tej miejscowości mieszkają, wiedzieli o tym - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok.

Bieżące informacje na temat osób zakażonych koronawirusem w powiecie wysokomazowieckim (woj. podlaskie) starosta publikuje na Facebooku. Na jego profilu mieszkańcy znajdą nie tylko raporty powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, ale także szczegóły, w jakich miastach i wsiach powiatu potwierdzono kolejne przypadki SARS-CoV-2.

O polityce informacyjnej samorządów w dobie pandemii starosta mówił w wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu Białystok.

"To nie jest kwestia tego, żeby kogoś wytykać"

- Wiem, jak to ludzi dotyka. Wiem, co mówią moi mieszkańcy. Wiem, czego oczekują - jakich informacji. Dlatego też postanowiłem właśnie w ten sposób podchodzić. Oczywiście, według mnie to nie jest aż tak jawne, bo to nie jest pokazywanie z imienia i nazwiska, ale staram się to realizować w taki sposób, że przynajmniej miejscowość, z której dana osoba pochodzi, żeby tę miejscowość wskazać. A ludzie, którzy w tej miejscowości mieszkają, oni już doskonale wiedzą sami, kto jest właśnie na przykład osobą zakażoną, bo to jest małe środowisko - stwierdził Zieliński.

Jego zdaniem przekazywanie takich informacji mieszkańcom uzasadnione jest dobrem ogółu. - To nie jest kwestia tego, żeby kogoś wytykać, bo to nie jest ich wina, że oni się zakazili. W żadnym wypadku. Tylko to jest kwestia tego, żeby ci ludzie, którzy w tej miejscowości mieszkają, wiedzieli o tym - zastrzegł starosta.

"Chodzi o to, żeby mieć wiedzę"

Starosta wysokomazowiecki poinformował także, że przekazał wojewodzie podlaskiemu swoje spostrzeżenia na temat otwartej polityki informacyjnej w sprawie koronawirusa. - To są kompetencje bardziej rządowe. Przecież mamy w tej chwili taką sytuację, że osoby, które są nawet zarażone, mogą przebywać w swoim domu. I dobrze by było, aby po prostu ten dom (…) był oznaczony, że tam jest choroba zakaźna - podkreślił.

Jak tłumaczył, taki system miałby służyć choćby służbom komunalnym czy ratunkowym lub osobom, które dostarczają pocztę i zakupy. - Wtedy już byśmy mieli to po prostu jasne, jeżeli na danym budynku czy też na danym mieszkaniu, drzwi byłyby oznaczone. Ale oczywiście moje są to przemyślenia. Nie wchodzą, jak na razie, w życie, ale to wiele rzeczy by nam ułatwiło. Bo to chodzi o to, żeby nie piętnować te osoby, które są zarażone. Broń Boże. Tylko chodzi o to, żeby mieć wiedzę. A wiedza to jest rzecz kluczowa w tym wypadku - przekonywał Zieliński.

Autor:kk/pm