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Białystok

30-latek zatrzymany za wykorzystywanie seksualne psa. "Utrwalał to telefonem"

Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia
Tzw. ustawa łańcuchowa ma poprawić los zwierząt. Uczestnicy wysłuchania publicznego mieli szereg uwag
Źródło wideo: Michalina Czepita/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Wysokie Mazowieckie
Do 15 lat więzienia grozi 30-latkowi podejrzanemu o "znęcanie się nad psem poprzez podejmowanie wobec zwierzęcia czynności o charakterze seksualnym". Policjanci zabezpieczyli u niego także substancje psychotropowe. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Jak przekazała policja, śledczy ustalili, że 30-latek znęcał się nad swoim psem, podejmując wobec niego "czynności o charakterze seksualnym". "(...) utrwalał to telefonem. Następnie nagrania te udostępniał innym osobom" - poinformowali policjanci z komendy w Wysokiem Mazowieckiem.

Podczas przeszukania jego domu zabezpieczono substancje psychotropowe, tak zwany kryształ.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów znęcania się nad czworonogiem, rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem zwierzęcia oraz posiadania środków odurzających.

Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia
Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia
Źródło zdjęcia: KPP Wysokie Mazowieckie

Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd uwzględnił wniosek i zdecydował, że 30-latek spędzi w areszcie trzy miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjazwierzętaPodlaskiePrzemoc wobec zwierząt
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