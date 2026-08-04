30-latek zatrzymany za wykorzystywanie seksualne psa. "Utrwalał to telefonem"
Jak przekazała policja, śledczy ustalili, że 30-latek znęcał się nad swoim psem, podejmując wobec niego "czynności o charakterze seksualnym". "(...) utrwalał to telefonem. Następnie nagrania te udostępniał innym osobom" - poinformowali policjanci z komendy w Wysokiem Mazowieckiem.
Podczas przeszukania jego domu zabezpieczono substancje psychotropowe, tak zwany kryształ.
Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów znęcania się nad czworonogiem, rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem zwierzęcia oraz posiadania środków odurzających.
Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd uwzględnił wniosek i zdecydował, że 30-latek spędzi w areszcie trzy miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.