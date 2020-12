18-latek podczas ucieczki stracił panowanie nad autem i wypadł z drogi. Zginął pasażer

18-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej, podczas ucieczki stracił panowanie nad pojazdem, który wypadł z drogi. Zginął 19-letni pasażer auta.

Do tragicznego wypadku doszło po północy ze środy na czwartek w powiecie wysokomazowieckim. Przed wjazdem do Wysokiego Mazowieckiego, policyjny patrol próbował zatrzymać do kontroli kierowcę osobowego audi. Ten jednak zaczął uciekać, po wyjechaniu z miasta w kierunku Brzósek Brzezińskich, na zakręcie drogi stracił panowanie nad autem, które wypadło z trasy. Wiózł cztery osoby.