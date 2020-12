Wyprzedzał tiry na "podwójnej ciągłej", za nim jechał radiowóz

Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli volkswagena, którego kierowca nie zastosował się do znaku P4 "linii podwójnej ciągłej" i wyprzedzał tiry na krajowej "ósemce". Do zdarzenia doszło w Suchowoli. Za swój manewr obywatel Estonii otrzymał mandat karny w wysokości dwustu złotych.