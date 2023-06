Wyłowili kilkadziesiąt kilogramów śniętych ryb. Inspektorzy ochrony środowiska ustalają, co się stało

Wędkarze zauważyli śnięte ryby w rzece Huczwa, która przepływa przez Hrubieszów (woj. lubelskie). Wezwani na miejsce strażacy postawili zapory i wpuścili do wody tlen. W czasie intensywnych opadów deszczu do rzeki mogły wpłynąć resztki chemii z oprysków z okolicznych pól - taką wstępną przyczynę biorą pod uwagę inspektorzy ochrony środowiska. Czy tak było, okaże się, gdy będą znane wyniki badania próbek wody.

– Wędkarze dzwonili do mnie od rana, że w Huczwie pływają śnięte ryby, i że prawdopodobnie zostały zatrute. Martwe ryby napływały do Hrubieszowa od strony Werbkowic – powiedział jeden z wędkarzy koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Hrubieszowie w rozmowie z portalem kronikatygodnia.pl, który opisał sprawę.

W wodzie był bardzo niski poziom tlenu

Sądzą, że do rzeki mogła spłynąć chemia z pól. Ale to jeszcze nic pewnego

- Bierzemy pod uwagę taką koncepcję, że prawdopodobnie do rzeki mogły spłynąć resztki chemii z okolicznych pól po opryskach upraw. Intensywne opady spowodowały też, że w rzece był duży nurt, który poderwał osady denne, co też mogło się przyczynić do tego, co się stało – twierdzi, dodając jednak, że na razie nic nie jest wiadome na 100 procent.