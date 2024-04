- Zaczęło się od tego, że zaprzyjaźniony historyk regionalista Ignacy Śmigielski rozmawiał z rodziną tutejszego gajowego, który przed II wojną światową pracował w majątku w Wylinach. Gajowy we wrześniu 1939 roku znalazł na polu polskiego żołnierza, który został zabity przez Niemców. Odciągnął ciało kilkaset metrów dalej do lasu i tam pochował – mówi Marcin Sochoń ze Stowarzyszenia "Wizna 1939".

Łańcuszek z krzyżykiem oraz kilka żołnierskich guzików

Za zgodą prokuratora, szczątki zostały ekshumowane i przetransportowane do zakładu pogrzebowego. Zostaną złożone na cmentarzu, gdzie ma się odbyć pogrzeb z wojskowymi honorami.

Marcin Sochoń: siła wybuchu zmasakrowała ciało

Dodaje, że z relacji rodzinny gajowego wynikało, iż Niemcy otoczyli żołnierza i go zastrzelili. Okazuje się jednak, że prawdopodobnie zginął po tym, jak został trafiony przez pocisk artyleryjski.

Oddziały wycofywały się z kierunku wsi Dąbrowa-Kita

Szczątki trafiły do domu pogrzebowego. Odbędzie się pogrzeb z wojskowymi honorami Stowarzyszenie "Wizna 1939"

Wszystko wskazuje na to, że żołnierz walczył w oddziałach, które we wrześniu 1939 roku wycofywały się z okolic wsi Dąbrowa-Kita. - Moja hipoteza jest taka, że oddziały zostały zaatakowane właśnie podczas wycofywania się. Będziemy jeszcze prowadzić badania, żeby to potwierdzić – mówi Sochoń.