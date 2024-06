czytaj dalej

Spięcie już na początku posiedzenia Sejmu. Poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko wniósł o przerwę i "uzupełnienie porządku obrad o przeprosiny pana premiera Donalda Tuska za hejt, kłamstwa oraz obrażanie polskiego munduru, które się działo od 2021 roku". Stwierdził, że "bezczynność ministra obrony doprowadziła do śmierci polskiego żołnierza". Spotkało się to z oburzeniem części polityków. - To pańscy koalicjanci dzisiaj pozostawili polskich żołnierzy, którzy muszą działać w oparciu o ustawę o straży granicznej - odpowiedział Sachajce Piotr Zgorzelski (Polska 2050 - Trzecia Droga).