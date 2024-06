Wybuch w mieszkaniu w Białymstoku

czytaj dalej

39-latek najpierw spowodował kolizję i uciekł z miejsca wypadku, a potem - po przyjeździe policji - był agresywny wobec policjantów. Mężczyzna po zatrzymaniu miał 2,6 promila alkoholu we krwi. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że to Tomasz K., wybrany niedawno po raz drugi na fotel burmistrza Chocianowa na Dolnym Śląsku. Urzędnicy przyznają, że burmistrza nie ma w pracy, ale oficjalnie nie wiedzą dlaczego. W środę mężczyzna usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu.