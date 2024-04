Budowa dróg i ścieżek rowerowych, modernizacja placówek edukacyjnych, nowe miejsca zieleni, wspieranie gmin i powiatów i inwestycje w opiekę zdrowotną. Samorządy województw dysponują wprawdzie znacznie mniejszymi pieniędzmi niż największe miasta, ale wciąż są to kwoty, za które można zrealizować mnóstwo pomysłów. Na przykładzie województwa podlaskiego pokazujemy, na co wydawane są pieniądze na poziomie województw.

5,6 mld zł – taka jest łączna kwota wydatków, które w latach 2019-24 poniósł samorząd województwa podlaskiego. Dla porównania, to kwota w okolicach rocznego budżetu Poznania lub Gdańska, ale te pieniądze są inaczej rozdysponowywane niż w przypadku miast. Marszałkowie mają nieco mniej kosztownych zadań własnych, a co za tym idzie - więcej dowolności.

Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, bezpieczeństwo

Modernizacja BCO, budowa ośrodka terapeutycznego

Wróci połączenie kolejowe Łomża-Białystok

Rozpoczęta została też inwestycja zakładająca przywrócenie po 30 latach połączenia kolejowego z Łomży do Białegostoku. Na co pozyskane zostało 370 mln zł z programu "Kolej+". Resztę, czyli 64 mln zł, dołoży samorząd województwa.

Powstał Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów

Inwestycje w edukację

Polityka senioralna

Stolica Podlasia. 234 inwestycje drogowe za miliard złotych

Roczny budżet Białegostoku to ponad 2,5 miliarda złotych. Podobnie jak w przypadku każdego większego miasta w Polsce, ok. 80-85 proc. tej kwoty to wydatki stałe, np. na utrzymanie szkół. Pozostałe pieniądze to wydatki inwestycyjne, czyli takie, którymi miasto względnie swobodnie dysponuje.