Dwa najlepsze wyniki - "jedynka" i "dwójka" z listy KO

Wąsik chociaż trzeci, bierze mandat

I to on (razem z Jackiem Protasem), chociaż w liczbie głosów wyprzedził go Frankowski, pojedzie do Brukseli. Wąsik zdobył bowiem najlepszy wynik na swojej liście.