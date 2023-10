Społeczność prawosławna i mniejszość białoruska bez reprezentacji w Sejmie. Kandydaci startowali z różnych list

Podlaskie to region, gdzie są największe w Polsce skupiska prawosławnych i mniejszości białoruskiej w kraju. W poprzedniej kadencji przedstawicielem tej społeczności w Sejmie był podlaski poseł KO Eugeniusz Czykwin. Doświadczony parlamentarzysta walczył o kolejną kadencję z 7. miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej, ale już na niej miał konkurencję, bo o mandat walczył również np. zastępca prezydenta Białegostoku Adam Musiuk (miejsce 10.), także odwołujący się do środowiska prawosławnego.

Wasyluk na liście Trzeciej Drogi, Nimierowicz na liście PiS

Czykwin startował z hasłem "zahołosuj na swojoho"

Ostatecznie do Sejmu nie dostał się żaden kandydat reprezentujący tę społeczność. W 2019 roku Czykwin dostał mandat z trzecim wynikiem na podlaskiej liście KO. Zdobył wówczas nieco ponad 14 tys. głosów. W tym roku taki sam wynik by mu wystarczył do powrotu do Sejmu, ale poparło go mniej, bo 8332 wyborców. Do mandatu poselskiego zabrakło Czykwinowi, który startował z hasłem "zahołosuj na swojoho", nieco ponad 730 głosów.