Białystok

Podpalił dom, w którym spał jego ojciec. Jest prawomocny wyrok

Spłonął drewniany dom
Zatrzymanie 41-latka podejrzanego o zabójstwo ojca (18.09.2024)
Źródło: KPP Ostrołęka
Wcześniej był wielokrotnie karany, w okolicy w zasadzie wszyscy się go bali. Tak mówiła sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku o 43-latku, który usłyszał prawomocny wyrok 25,5 roku więzienia za zabójstwo ojca i wcześniejsze znęcanie się nad nim. Oskarżony podpalił dom we wsi Wolkowe koło Myszyńca (Mazowieckie), w którym spał 77-latek, obserwował jak budynek zajął się ogniem, a potem odjechał na rowerze.

Wyrok jest prawomocny. Apelację składał obrońca. Chciał uniewinnienia, ewentualnie uznania, że doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci i łagodniejszej kary. Sąd odwoławczy apelację uznał za bezzasadną, zgodził się z oceną dowodów sądu pierwszej instancji, karę uznał za właściwą.

We wrześniu 2024 roku dyżurny policji w Ostrołęce (Mazowieckie) odebrał zgłoszenie o pożarze drewnianego domu we wsi Wolkowe koło Myszyńca. Mieszkał w nim 77-letni mężczyzna i jego 43-letni obecnie syn. W trakcie akcji gaśniczej znaleziono zwęglone zwłoki starszego mężczyzny.

Źródło: OSP Myszyniec

Wcześniej wyganiał ojca z domu, groził zabójstwem i spaleniem

Policja podejrzewała, że za pożarem może stać syn ofiary. Został on zatrzymany przez policjanta na pobliskiej stacji benzynowej. W śledztwie okazało się, że mężczyzna znęcał się fizycznie i psychicznie nad ojcem. Zwykle robił to będąc pod wpływem alkoholu. Wyzywał ojca, bił, wyganiał z domu, groził zabójstwem i spaleniem.

Według prokuratury, w nocy 14 września 2024 roku oskarżony – wiedząc, że ojciec śpi na wyższej kondygnacji drewnianego domu – podłożył na dole ogień. Drewniany budynek spłonął całkowicie i doszło do jego zawalenia się.

Obserwował pożar, potem odjechał na rowerze

Z ustaleń śledczych, m.in. na podstawie zapisów monitoringu wynikało, że gdy budynek zajął się ogniem, oskarżony najpierw obserwował tę sytuację, a potem odjechał stamtąd na rowerze, nie wzywając pomocy i nie próbując ratować ojca.

W śledztwie i przed sądem pierwszej instancji oskarżony nie przyznał się do zabójstwa. Wcześniej był wielokrotnie karany, m.in. za pobicie, kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje i groźby.

Zginął 77-latek
Źródło: OSP Myszyniec

Kara łączna za zabójstwo i znęcanie się

Sąd Okręgowy w Ostrołęce uznał, że oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim zabójstwa i dokonał celowego podpalenia. Nieprawomocnie skazał go na 25,5 roku więzienia (kara łączna za zabójstwo i znęcanie się). Orzekł też o obowiązku poddania się przez skazanego leczeniu choroby alkoholowej.

W środę Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał ten wyrok w mocy. Uznał za udowodnione, że to oskarżony dokonał podpalenia domu (choć biegłym nie udało się ustalić, w jaki sposób to zrobił) oraz że działał z zamiarem bezpośrednim zabójstwa i nie ma tu mowy o przypadkowym zaprószeniu ognia przez 43-latka lub przez jego ojca.

Były nagrania z monitoringu

Uzasadniając wyrok sędzia Halina Czaban przyznała, że jednym z kluczowych dowodów w sprawie były nagrania monitoringu. W tym z posesji sąsiadującej z domem, który spłonął. Opisywała, jak wyglądało zachowanie oskarżonego tuż po tym, gdy drewniany budynek zaczął się palić, gdy na nagraniach widać coraz większą łunę i lecące iskry z miejsca pożaru.

Wyjaśnienia 43-latka sąd uznał za "zupełnie niespójne z materiałem dowodowym", nielogiczne i nieprawdziwe w relacji przede wszystkim z zeznaniami świadków - osób postronnych, ale i rodziny.

Zdarzało się, że ojciec nocował w lesie lub w stodole sąsiadów

Sędzia Czaban mówiła, że z tych zeznań jednoznacznie wynika, że 43-latek nie darzył uczuciem i nie szanował ojca, zaniedbywał go, znęcał się nad nim, bił, groził, że go zabije albo podpali dom. Dochodziło do sytuacji, że starszy mężczyzna musiał nocować w lesie lub w stodole sąsiadów.

- Kiedy oskarżony przebywał w domu, to nie mógł tam wtedy przebywać jego ojciec - mówiła sędzia, odnosząc się do zebranych w sprawie dowodów.

Aleksandra Sapeta

Sąd: to nie było przypadkowe zaprószenie ognia

Choć biegłym nie udało się jednoznacznie ustalić, w jaki sposób został wzniecony ogień, to sąd uznał za udowodnione, że sprawcą pożaru był oskarżony. Wziął przy tym pod uwagę całość zachowań 43-latka wobec ojca.

Odrzucił linię obrony opartą na tezie, że mogło dojść do zaprószenia ognia (przez oskarżonego lub jego ojca).

- Przy przypadkowym zaprószeniu ognia osoba, która tego dokonała niechcący, robi wszystko, aby zatrzymać bieg zdarzeń tym bardziej gdy ma świadomość, że osoba jej bliska znajduje się w tym budynku - uzasadniała sędzia Czaban.

- Znęcanie się oskarżonego nad pokrzywdzonym znalazło swój finał, niestety, w tym akcie podpalenia domu, tym samym dokonania zabójstwa ojca, bezspornie z zamiarem bezpośrednim - podkreślała sędzia.

Bała się go w zasadzie cała okolica

25,5 roku więzienia sąd apelacyjny uznał za karę właściwą, biorąc też pod uwagę wcześniejszą karalność sprawcy za szereg różnych przestępstw i brak efektów jego resocjalizacji.

- Mamy do czynienia z osobą zdegradowaną, zdemoralizowaną, której w zasadzie cała okolica się bała. Nie można powiedzieć, że jest to kara nieodpowiednia - powiedziała sędzia Czaban.

Zaznaczyła, że o ile nie objęła tego kwalifikacja prawna, to jednak - od strony czysto ludzkiej - sposób w jaki sprawca zabił swego ojca, można uznać za działanie ze szczególnym okrucieństwem.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OSP Myszyniec

Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica