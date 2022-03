Ma na imię Sasza. Przyszła na świat w Świdniku. Jej mama zdążyła uciec przed wojną. "Promyk nadziei w tych trudnych czasach"  

czytaj dalej

Rosyjskie samoloty mają zakaz korzystania z przestrzeni powietrznej Słowacji, mimo to we wtorek w Bratysławie wylądowała rosyjska maszyna. Słowackie ministerstwo gospodarski tłumaczy, że była to wyjątkowa sytuacja, a samolot przewoził paliwo do siłowni jądrowych.