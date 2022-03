Uchodźcy posprzątali park i bulwary. "Chociaż tak możemy podziękować za to, jak nas tu przyjęto"

czytaj dalej

Will Smith uderzył w twarz Chrisa Rocka podczas ceremonii rozdania Oscarów w nocy z niedzieli na poniedziałek. Była to reakcja na żarty komika z fryzury żony Smitha, Jady Pinkett Smith. - Ona jest chora. To, że jest łysa, nie jest wynikiem jej pomysłu na to, jak chce wyglądać, tylko jest efektem choroby - mówiła w TVN24 dziennikarka Grażyna Torbicka.