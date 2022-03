Siedmioletnia Daryna z Kijowa miała przebite oko. Operowano ją w Lublinie, będzie widzieć

czytaj dalej

Moja córka powiedziała: chcę narysować wojnę. Namalowała dwie flagi i żołnierzy broniących Ukrainy. To nas zainspirowało. Pomyśleliśmy, że może inne rodziny potrzebują czegoś podobnego, że może jest to sposób w jaki najmłodsi mogą radzić sobie z tym, co się teraz dzieje - mówi Artem Bykowiec. To on, wraz z żoną, stworzyli internetową galerię rysunków ukraińskich dzieci. W ten sposób mali Ukraińcy dzielą się swoimi uczuciami, strachem, traumą, ale i nadzieją. Podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło już ponad 100 dzieci.