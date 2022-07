Dwa topory i grot włóczni znalezione w punkcie skupu złomu. "Wstępnie ustaliliśmy, że są średniowieczne"

czytaj dalej

Nie ma pomysłu, żeby dokonywać jakichś istotnych zmian w rządzie - powiedział we wtorek wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Odniósł się do doniesień Onetu o nieformalnym spotkaniu polityków PiS krytycznych wobec polityki Mateusza Morawieckiego. Terlecki mówił, że "było wiele spotkań, na których również padały krytyczne uwagi pod adresem niektórych działań rządu czy premiera", ale - jak dodał - "to nie znaczy, że to jest jakiś spisek czy zebranie, które ma doprowadzić do jakichś zmian".