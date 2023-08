Dawna siedziba rycerska i miejsce religijnych spotkań. Remonty dwukrotnie przerywały wojny

czytaj dalej

Z okazji święta Wojska Polskiego w Warszawie odbędzie się we wtorek defilada wojskowa. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że "w kuluarach sejmowych krążą od pewnego czasu informacje, że minister Mariusz Błaszczak pięknie robi dzisiaj defiladę, bo ma być to dla niego defilada pożegnalna". - Antoni Macierewicz ma zostać kolejnym ministrem obrony narodowej - dodał. Zaznaczył, że "na to nie ma naszej zgody, przede wszystkim nie ma na to zgody żołnierza polskiego, polskich oficerów".