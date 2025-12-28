Napisał, że wraca, stracił życie przed dyskoteką. Siostra 18-latka: dlaczego ten bandzior się go czepiał?

Siostra zmarłego 18-latka: zostaliśmy z pustką Źródło: TVN24

O tragedii, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek przed dyskoteką w miejscowości Wnory-Wiechy, obszernie informujemy na tvn24.pl. Wstępne wyniki sekcji zwłok 18-letniego Adama wykazały, że przyczyną śmierci młodego mężczyzny był "uraz głowy bez uszkodzenia kości czaszki". Kilka godzin po zdarzeniu, policjanci zatrzymali dwóch 21-latków z powiatu wysokomazowieckiego. Jednego z nich w domu, a drugi sam zgłosił się do komendy. Obaj byli wówczas trzeźwi.

Jednemu z zatrzymanych postawiono w sobotę zarzut udziału w bójce i spowodowania obrażeń, w wyniku których nastąpiła śmierć pokrzywdzonego. Drugiemu postawiono zarzut udziału w bójce z art. 158 Kodeksu karnego. Pierwszy z nich został aresztowany.

- Razem spędzaliśmy święta. Brat powiedział, że jedzie z kolegami. Był nerwowy, ale nie wiedzieliśmy dlaczego. Dopiero potem się dowiedziałam, że Adam nie chciał jechać na żadną imprezę - opowiada Magdalena, siostra zmarłego chłopaka.

Zaznacza, że Adam był zaczepiany podczas imprezy w klubie, a przed budynkiem dyskoteki został pobity.

- Na zewnątrz doszło do tego okropnego zdarzenia. Wszystko widać na zapisie monitoringu. Chcemy jednak wiedzieć, dlaczego padło na Adama? Dlaczego ten bandzior się go czepiał? Może coś na ten temat wiedzą jego koledzy? Być może były to jakieś zatargi, może Adam zapłacił życiem za czyjąś nieodpowiedzialność. Może po prostu był w złym czasie i złym miejscu. Naprawdę nie wiemy, zostaliśmy z pustką - zaznacza załamana kobieta.

Miał wracać do domu

Siostra zmarłego 18-latka przekazuje, że około 1:30 jej brat napisał do mamy, że idzie do samochodu i niedługo wraca do domu.

- Nie dotarł do samochodu. Od osób postronnych dowiedzieliśmy się, że stało się coś bardzo złego, kiedy Adam był już reanimowany. Mama wierzyła, że Adam się obudzi, że wszystko będzie dobrze - opowiada siostra.

Proszona przez naszą dziennikarkę o opowiedzenie o tym, jaką osobą był Adam mówi krótko, że "był jeszcze dzieciakiem".

- To był dobry dzieciak. Zawsze można było na niego liczyć. Pomagał rodzicom w gospodarstwie, które miało być jego i miał z nim wielkie plany. Był dobrym sportowcem, kapitanem drużyny piłkarskiej i zdobywał medale w tenisie stołowym - mówi.

Zaznacza, że Adam był "bardzo szczupły". Martwi się, że to sprawiło, że ktoś uznał, że jest "łatwym celem".

- Nie rozumiem, czemu ochrona nie reagowała na to, że był zaczepiany

"Nie chciał bójek"

Magdalena Rutkowska opowiada, że jej brat "nie był osobą, która prowokuje". - On hamował agresję, nie chciał bójek - zaznacza.

Podkreśla, że jej brat "był młodym, uśmiechniętym człowiekiem". - Nie powinien tak zginąć. Sprawca musi odpowiedzieć za to, co się stało. Moim zdaniem drugi z zatrzymanych mężczyzn powinien również trafić do aresztu - podkreśliła siostra zmarłego.

