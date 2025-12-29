Logo strona główna
Białystok

18-latek stracił życie przed dyskoteką. Kolega: nadal nie dowierzam

Ustawiane są znicze
Kolega zmarłego 18-latka: znaliśmy się od małego. Był w porządku chłopakiem
Źródło: TVN24
Przed dyskoteką w miejscowości Wnory-Wiechy (Podlaskie) zginął 18-letni Adam. Policja zatrzymała dwóch 21-latków. Jeden trafił na trzy miesiące do aresztu. Usłyszał zarzut udziału w bójce i spowodowania obrażeń, których następstwem była śmierć człowieka. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Do tragedii doszło w święta Bożego Narodzenia, w nocy z czwartku na piątek, przed dyskoteką w miejscowości Wnory-Wiechy. Obszernie informujemy o tym na tvn24.pl.

Wstępne wyniki sekcji zwłok 18-letniego Adama wykazały, że przyczyną śmierci był "uraz głowy bez uszkodzenia kości czaszki".

Koło dyskoteki ustawiane są znicze
Koło dyskoteki ustawiane są znicze
Źródło: TVN24

Jeden z podejrzanych trafił na trzy miesiące do aresztu

Kilka godzin po zdarzeniu, policjanci zatrzymali dwóch 21-latków z powiatu wysokomazowieckiego. Jednego z nich zatrzymano w domu, drugi sam zgłosił się do komendy. Obaj byli wówczas trzeźwi. 

- Wobec Mateusza H. prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego. Natomiast wobec Macieja I. złożył wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd Rejonowy w Wyskokiem Mazowieckiem w pełni uwzględnił wniosek - powiedziała na antenie TVN24 prokurator Dorota Leszczyńska z Prokuratury Okręgowej w Łomży.

Do tragedii doszło przy dyskotece
Do tragedii doszło przy dyskotece
Źródło: TVN24

To Maciej I. miał zadać śmiertelny cios

Mateusz H. usłyszał zarzut udziału w bójce, natomiast Maciej I. - zarzut udziału w bójce i spowodowania obrażeń, w wyniku których nastąpiła śmierć pokrzywdzonego. Maciejowi I. grozi nawet dożywocie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Brutalnie zabił 26 lat temu. Mimo że zmieniał "kryjówki", został zatrzymany

Brutalnie zabił 26 lat temu. Mimo że zmieniał "kryjówki", został zatrzymany

Łódź
Pogrzeb tragicznie zmarłej Danusi. Jelenia Góra pogrążona w żałobie

Pogrzeb tragicznie zmarłej Danusi. Jelenia Góra pogrążona w żałobie

Polska

Zgodnie z ustaleniami to właśnie on miał zadać 18-latkowi śmiertelny cios.

- To był cios, po którym 18-latek upadł częścią potyliczną głowy na beton. Stwierdzono ranę tłuczoną na wysokości guzowatości potylicznej o długości dwóch centymetrów. To jedyne zewnętrzne obrażenie, jakie miał zmarły - precyzuje prokurator Leszczyńska w rozmowie z tvn24.p.

Adam miał 18 lat
Adam miał 18 lat
Źródło: TVN24

Nie wykluczają kolejnych zatrzymań

Dodaje, że prokuratura ustala szczegóły tragedii.

- Nie wykluczamy kolejnych zatrzymań. Przesłuchiwani są świadkowie - zaznacza prokurator.

Rodzina chce wiedzieć, dlaczego akurat Adam został zaczepiony

Magdalena, siostra zmarłego Adama, mówiła przed kamerą TVN24, że brat spędzał z rodziną święta.

- Kilka godzin wcześniej siedzieliśmy przy wspólnym stole, rozmawialiśmy, śmialiśmy się. Potem powiedział, że jedzie z kolegami - powiedziała.

Siostra zmarłego: on był po prostu dobrym dzieciakiem
Siostra zmarłego: on był po prostu dobrym dzieciakiem
Źródło: TVN24

Dodała, że około godziny 1.30 w nocy jej brat napisał do mamy, że idzie do samochodu i niedługo wraca do domu. Do samochodu jednak nie dotarł. Został pobity przed dyskoteką.

- Chcemy ustalić, dlaczego to akurat on został zaczepiony. Dlaczego jego ten bandzior zaczepiał? Czy jego koledzy wiedzą coś na ten temat? Może to były zatargi kolegów, może stracił życie przez czyjąś nieodpowiedzialność. Może po prostu był w złym czasie i złym miejscu. Tego chcemy się dowiedzieć. Teraz zostaliśmy tak naprawdę tylko z pustką, z brakiem informacji, z brakiem mojego brata - mówiła załamana kobieta.

Klatka kluczowa-125621
Prokurator Dorota Leszczyńska: Podejrzanemu grozi bardzo surowa kara, nawet dożywocia
Źródło: TVN24

Kolega 18-latka: był w porządku

Kolega 18-latka powiedział przed kamerą TVN24, że Adam był bardzo pomocny i spokojny.

- Miał dużo życia przed sobą. Nadal nie dowierzam, że coś takiego mogło się wydarzyć. Ciężko. Znaliśmy się od małego. Był w porządku chłopakiem - stwierdził.

Klatka kluczowa-125656
Siostra Adama: chcemy wiedzieć, dlaczego ten bandzior zaczepiał akurat jego
Źródło: TVN24

Wójt nie komentuje sprawy

Przy dyskotece wciąż ustawiana są znicze.

Stefan Grodzki, wójt gminy Kulesze Kościelne, stwierdził w rozmowie telefonicznej z TVN24, że w związku z toczącym się śledztwem i z tym, że nie było jeszcze pogrzebu tak tragicznie zmarłego mężczyzny, nie będzie komentować sprawy.

pc

Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

