18-latek znaleziony przed dyskoteką. Zatrzymania po tragedii

Informację o leżącym przed dyskoteką 18-latku z obrażeniami głowy policja otrzymała przed godziną 2 w nocy z czwartku na piątek. Do poszkodowanego wezwano policję i ratowników medycznych, ale życia 18-latka nie udało się uratować.

- W związku ze zdarzeniem policjanci zatrzymali dwie osoby, które trafiły do policyjnego aresztu - przekazał rzecznik podlaskiej policji. Zaznaczył przy tym, że na obecnym etapie wyjaśniania sprawy, policja nie udziela więcej informacji.

