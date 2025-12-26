Ciało 18-latka znalezione przed dyskoteką. Dwie osoby zatrzymane

Nie żyje 18-latek, jego ciało znaleziono przed dyskoteką Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację o leżącym przed dyskoteką 18-latku z obrażeniami głowy policja otrzymała przed godziną 2 w nocy z czwartku na piątek. Do poszkodowanego wezwano policję i ratowników medycznych, ale życia 18-latka nie udało się uratować.

- W związku ze zdarzeniem policjanci zatrzymali dwie osoby, które trafiły do policyjnego aresztu - przekazał mł. insp. Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Osoby zatrzymane to dwaj 21-latkowie z powiatu wysokomazowieckiego. Jeden z nich został zatrzymany w domu, drugi sam zgłosił się do komendy. Obaj w chwili zatrzymania byli trzeźwi.

Mogło dojść do bójki

W sobotę rozpoczęła się sekcja zwłok 18-latka.

Dorota Leszczyńska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Łomży przekazała nam, że jeszcze w sobotę w Prokuraturze Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem mogą odbyć się czynności z zatrzymanymi 21-latkami

Według wstępnych ustaleń śledczych, mogło dojść do bójki, w której brało udział wiele osób. Jedna z nich powiadomiła policję. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

OGLĄDAJ: TVN24 HD