Białystok 18-latek stracił życie przed dyskoteką. Do sądu trafił akt oskarżenia Oprac. Natalia Grzybowska |

Prokurator Dorota Leszczyńska: Podejrzanemu grozi bardzo surowa kara, nawet dożywocia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem skierowała do Sądu Okręgowego w Łomży akt oskarżenia związany z bójką przed dyskoteką we wsi Wnory-Wiechy (woj. podlaskie), do której doszło w nocy z 26 na 27 grudnia ub. roku. Wskutek zdarzenia zmarł 18-letni Adam.

Do tragedii doszło przy dyskotece Źródło zdjęcia: TVN24

Na miejscu zdarzenia ustawiano znicze Źródło zdjęcia: TVN24

Kilka godzin po incydencie policjanci zatrzymali dwóch 21-latków z powiatu wysokomazowieckiego. Jednego z nich zatrzymano w domu, drugi sam zgłosił się do komendy. Obaj byli wówczas trzeźwi.

Jak poinformowała w poniedziałek prok. Dorota Leszczyńska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łomży, główny oskarżony Maciej I. odpowie nie tylko za udział w bójce, ale przede wszystkim za spowodowanie obrażeń skutkujących śmiercią 18-latka Zgodnie z ustaleniami to właśnie on miał zadać mu śmiertelny cios.

- To był cios, po którym 18-latek upadł częścią potyliczną głowy na beton. Stwierdzono ranę tłuczoną na wysokości guzowatości potylicznej o długości dwóch centymetrów. To jedyne zewnętrzne obrażenie, jakie miał zmarły - informowała kilka dni po zdarzeniu prokurator Leszczyńska.

Drugi z oskarżonych, Mateusz H. odpowie za udział w bójce.

Maciej I. po zatrzymaniu trafił do aresztu. Co prawda przyznał się, ale starając się umniejszyć swoją rolę. Drugi 21-latek także się przyznał. W związku z tą bójką, przed sądem rodzinnym i dla nieletnich odpowie jeszcze jedna osoba. To chłopak, który - według ustaleń śledztwa - w bójce uderzył w twarz drugiego z oskarżonych. Inne osoby będą świadkami w tej sprawie.

Zdarzenie miało charakter chuligański

Nadal nie jest jasne, co dokładnie było przyczyną bójki między jej uczestnikami. Prokuratura uznała jednak, że działania obu podejrzanych miały charakter chuligański - były publiczne, nie miały wyraźnego powodu i stanowiły rażące lekceważenie porządku prawnego. Taka kwalifikacja może mieć wpływ na wymiar kary.

Źródło: Google Maps

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