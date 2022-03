Policjant strzelił na komendzie w podłogę. Został zawieszony, prokuratura wszczęła śledztwo 

Na komendzie we Włodawie (Lubelskie) padł strzał. Oddał go w kierunku podłogi policjant z ponad 30-letnim stażem. Prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo, przyjęła na razie założenie, że funkcjonariusz strzelał "ślepakiem", bo nie ujawniono żadnych śladów, które zostawiłaby ostra amunicja. W mieszkaniu mężczyzny znaleziono zaś szafę pancerną, w której leżały naboje.

- Do wystrzału z broni służbowej funkcjonariusza doszło 16 marca, około godziny 11.30. Strzał został oddany w kierunku podłogi. Policjant w tym czasie przebywał na przerwie w jednostce policji – mówi sierżant sztabowy Elwira Tadyniewicz z Komendy Powiatowej Policja we Włodawie.

Policja prowadzi wewnętrzne postępowanie

Prokurator: przy ostrej amunicji ślad z całą pewnością byłby widoczny

Prokuratura Rejonowa we Włodawie wszczęła już w tej sprawie śledztwo. - Na razie jest na początkowym etapie. Oczekujemy na opinię z zakresu kryminalistycznego badania amunicji. Na razie przyjęliśmy założenie, że funkcjonariusz strzelił w podłogę "ślepakiem". W miejscu zdarzenia nie ujawniono bowiem żadnych śladów. Przy ostrej amunicji taki ślad z całą pewnością byłby widoczny. Hipotezę ze "ślepakiem" musi jednak potwierdzić wspomniane badanie – mówi Sławomir Szymański, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej we Włodawie.

Szafa pancerna, a w środku naboje

- Policjanci, którzy przeprowadzili w domu funkcjonariusza przeszukanie, trafili na szafę pancerną, w której były naboje. Tutaj również czekamy na wyniki badań. Mogło być tak, że to amunicja, na którą nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie broni i z której nie można oddać strzału, bo to na przykład amunicja kolekcjonerska. W takim przypadku mężczyzna odpowie za wykroczenie, bo powinien zgłosić, że posiada takie pociski. Jeśli natomiast okaże się, że była to ostra amunicja, to za nielegalne jej posiadanie grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności – wyjaśnia prokurator.