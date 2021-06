Ktoś podał jego dane we wniosku o duży kredyt. Dowiedział się o tym od pracownika banku

Do mieszkańca Włodawy zadzwonił pracownik banku z pytaniem czy potwierdza dane do kredytu. I to uchroniło go przed zwracaniem pieniędzy, których nie pożyczał. Okazało się bowiem, że ktoś się pod niego podszył, próbując zaciągnąć kredyt w wysokości 170 tysięcy złotych.