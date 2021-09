Organizatorzy odwołują imprezy, służby informują o obostrzeniach. Tak jest na terenach objętych stanem wyjątkowym

Festiwal Trzech Kultur we Włodawie oraz dożynki w gminie Hanna - między innymi takie imprezy w powiecie włodawskim (województwo lubelskie) zostały odwołane w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenach wzdłuż granicy z Białorusią. Tereny te opuścili turyści. Ci, którzy nocują w okolicznych miejscowościach, które nie są objęte strefą, informowani są o obostrzeniach.

"Odwołanie Festiwalu to również dla nas ogromy żal. Tegoroczna edycja, nad którą pracowaliśmy od roku i włożyliśmy w nią bardzo dużo wysiłku i kosztów, była praktycznie zapięta na przysłowiowy ostatni guzik" – czytamy na profilu facebookowym Festiwalu Trzech Kultur.

Nie wiadomo, jak długo potrwa stan wyjątkowy

- Zastanawialiśmy się nad tym, czy nie przełożyć imprezy. Nie zdecydowali się na to, bo choć stan wyjątkowy wprowadzony jest co prawda na 30 dni, to może być przedłużony. Nie wiemy więc, jak długo potrwa - mówi w rozmowie z TVN24 dyrektorka muzeum Anita Lewczuk vel Leoniuk.