Małżeństwo nie mieszkało ze sobą od kilku lat. Spotkali się, w ruch poszedł nóż. "Ranił ją w przedramię, groził zabójstwem"

Dokąd powinny trafić zaoferowane nam przez Niemcy systemy Patriot: do Polski czy do Ukrainy, jak chcą polskie władze? O tym dyskutowali politycy - goście niedzielnego programu "Kawa na ławę" w TVN24. Poseł PO Jan Grabiec przekonywał, że gdyby zestawy znalazły się po stronie ukraińskiej, ich unieszkodliwienie byłoby "punktem honoru dla Rosjan", a Piotr Zgorzelski z PSL ocenił, że ich przyjęcie przez Polskę działałoby na rzecz rozmontowania "flirtu pomiędzy Niemcami a Rosją". Doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz przyznał, że między Andrzejem Dudą a rządem "jest różnica zdań co do entuzjazmu" wobec niemieckiej propozycji.