Szedł na dyskotekę, ugrzązł w bagnie. Policjantom dawał znaki latarką

Na początku lipca nurek odnalazł na dnie Odry samochód zaginiony w 2005 roku. W środku było ciało. Teraz policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci znalezionej osoby. Pomóc mają badania DNA. To one mają dać odpowiedź na pytanie, czy osoba w pojeździe to zaginiony 17 lat temu 25-latek, który pojechał na spotkanie w sprawie pracy i nigdy nie wrócił do rodziny.