Autobus stoczył się ze stromej ulicy i uderzył w auto. Kierowca chciał wsiąść do środka, ale się poślizgnął 

Przy jednej z ulic we Włodawie (woj. lubelskie) stał autobus. W czasie gdy kierowca na chwilę z niego wyszedł, pojazd zaczął staczać się w kierunku innego zaparkowanego auta. Kierowca próbował wsiąść do środka i zatrzymać autobus, ale się poślizgnął i upadł na kamienne podłoże.

W środę (3 maja) po godzinie 10 policja dostała zgłoszenie, że z ulicy Mostowej we Włodawie stoczył się autobus marki bova futura.

Stało się to gdy 49-letni kierowca wyszedł na chwilę z pojazdu.

Skończyło się na zadrapaniach i kilku siniakach

"Gdy mężczyzna zauważył, że autobus się stacza ze stromej ulicy, chciał wsiąść do środka i go zatrzymać, jednak pośliznął się i przewrócił upadając na kamienne podłoże" – pisze w komunikacie aspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.