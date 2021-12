Kobieta była niedożywiona, miała odleżyny i otwarte rany z larwami. "Mamy do czynienia ze znieczulicą"

czytaj dalej

Komisja śledcza Kongresu upubliczniła wiadomości SMS, które rzucają nowe światło na wydarzenia, jakie rozegrały się 6 stycznia w Waszyngtonie. Wynika z nich, że podczas szturmu na Kapitol syn Donalda Trumpa oraz publicyści telewizji Fox News gorączkowo apelowali do prezydenta, by uspokoił tłum swoich sympatyków atakujących symbol amerykańskiej demokracji. "Potrzebujemy przemówienia z Gabinetu Owalnego. On musi teraz przewodzić. To wszystko poszło za daleko i wymknęło się spod kontroli" - pisał Donald Trump jr.