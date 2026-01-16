Wierzchuca Nagórna (Podlaskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek około godziny 22 mieszkańcy jednego z domów w miejscowości Wierzchuca Nagórna w powiecie siemiatyckim zauważyli, że na sąsiedniej posesji leży mężczyzna.

- Leżał przed oborą. Obok stało kilka byków, które wyszły z budynku. Zwierzęta prawdopodobnie poturbowały 55-latka - mówi nam aspirant Kamil Jaroć z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Policja sprawdza

Jak przekazuje policjantka, to sąsiedzi wezwali służby i pobiegli pomóc mężczyźnie.

- Jego życia nie udało się uratować. Medycy stwierdzili zgon. Ciało zostało przekazane do sekcji - informuje Jaroć.

Policja bada szczegóły zdarzenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD