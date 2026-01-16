W czwartek około godziny 22 mieszkańcy jednego z domów w miejscowości Wierzchuca Nagórna w powiecie siemiatyckim zauważyli, że na sąsiedniej posesji leży mężczyzna.
- Leżał przed oborą. Obok stało kilka byków, które wyszły z budynku. Zwierzęta prawdopodobnie poturbowały 55-latka - mówi nam aspirant Kamil Jaroć z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.
Policja sprawdza
Jak przekazuje policjantka, to sąsiedzi wezwali służby i pobiegli pomóc mężczyźnie.
- Jego życia nie udało się uratować. Medycy stwierdzili zgon. Ciało zostało przekazane do sekcji - informuje Jaroć.
Policja bada szczegóły zdarzenia.
Autorka/Autor: tm/ tam
Źródło: tvn24.pl
