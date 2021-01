Dusiły się, spadały na nie roztopione elementy dachu. Ponad 100 krów padło w pożarze obory

"Myślę, że tliło się tam już od jakiegoś czasu"

- Choć budynek wykonany był z betonowych prefabrykatów, to jednak na dachu leżała płyta warstwowa. Składała się z dwóch metalowych blach, między którymi umieszczono przekładkę, czyli docieplenie wykonane prawdopodobnie ze styropianu. I właśnie to docieplenie się paliło. Myślę, że tliło się tam już od jakiegoś czasu, a przez to, że pożar wybuchł w środku nocy, nikt nie zauważył dymu. Gospodarstwo leży na uboczu – opowiada strażak.

Musieli przesuwać martwe zwierzęta, by zrobić przejście żywym

- Dodatkowym utrudnieniem było to, że mieliśmy początkowo problem z podniesieniem – zasilanej elektrycznie – bramy blokującej wejście do wnętrza do budynku. Przez to zostało nam mniej czasu na ewakuację zwierząt. Poza tym te, które już padły, blokowały przejście żywym. Strażacy musieli więc przesuwać martwe krowy i torować w ten sposób drogę ewakuacji - zaznacza nasz rozmówca.