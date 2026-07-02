Białystok Spór o hotel, w którym mieszkają Ukraińcy. Burmistrz nie chciał przejąć zadania od wojewody Tomasz Mikulicz |

Adrian Łuckiewicz: największy sprzeciw budzi nie tyle sam cel wydania decyzji, a sposób jej podjęcia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: S. Mackiewicz/ UM w Wasilkowie

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- Chcę powiedzieć jasno: nie protestuję przeciwko pomocy, protestuję natomiast przeciwko sposobowi, w jaki potraktowano samorząd Wasilkowa. Pomoc humanitarna wymaga współpracy państwa z samorządem, a nie wydawania poleceń z dnia na dzień - bez dialogu, bez przygotowania i bez zapewnienia środków finansowych - powiedział w środę na konferencji prasowej Adrian Łuckiewicz, burmistrz Wasilkowa.

Stwierdził, że został zaskoczony decyzją wojewody podlaskiego z 25 czerwca, który polecił mu zadanie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Ukraińców przebywających w tzw. Ośrodku Zbiorowego Zakwaterowania w Wasilkowie.

Wasilków jest najszybciej rozwijającą się demograficznie gminą w województwie Źródło zdjęcia: S. Mackiewicz/ UM w Wasilkowie

Zwołano nawet gminny sztab kryzysowy

- Największy sprzeciw budzi nie tyle sam cel wydania decyzji, a sposób jej podjęcia. Nie odbyły się żadne wcześniejsze rozmowy, nie przeprowadzono analizy możliwości naszej gminy - mówił.

Dodał, że w związku z potrzebą realizacji zadania narzuconego przez administrację rządową, w Wasilkowie obraduje gminny sztab kryzysowy.

- Nie rozumiem, dlaczego spośród 119 gmin w województwie podlaskim został wybrany Wasilków.

Od 1 lipca zmieniło się prawo

Całe zamieszanie wzięło się z tego, że od 1 lipca zmienił się zakres udzielania przez Polskę pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Polska przestaje finansować pobyt większości z nich we wspomnianych OZZ. Prawo do korzystania z takiego pobytu tracą chociażby Ukrainki i ich dzieci powyżej pierwszego roku życia oraz seniorzy, którzy mają polską emeryturę.

Z darmowego zakwaterowania i wyżywienia nadal (do 4 marca 2027) mogą korzystać chociażby osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, seniorzy bez polskiej emerytury czy też kobiety w ciąży i wychowujące dziecko do pierwszego roku życia. Pełny katalog osób z tzw. grup wrażliwych znajduje się w art. 112 ust. 12 pkt 2 lit. a ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Adrian Łuckiewicz: największy sprzeciw budzi nie tyle sam cel wydania decyzji, a sposób jej podjęcia Źródło: TVN24

Ukraińcy mieszkają tu od początku wojny

W Wasilkowie OZZ został utworzony w lutym 2022 roku, zaraz po wybuchu wojny, w prywatnym kompleksie hotelowym JARD. Do tej pory wyglądało to tak, że to służby wojewody zajmowały się finansowaniem i wszelkimi formalnościami związanymi z pobytem Ukraińców w hotelu. Teraz wojewoda (podobnie jak i inni wojewodowie w Polsce) chciał, aby sprawami formalnymi zajął się samorząd, jednocześnie zapewniając finansowanie zakwaterowania i wyżywienia. Czyli wykładając, jak podał burmistrz Wasilkowa, 70 zł dziennie na osobę. Jednak, jak wskazał burmistrz, wojewoda nie finansuje pracy urzędników z wasilkowskiego magistratu ani nie pokrywa kosztów administracyjnych i organizacyjnych.

- Oznacza to w praktyce, że mieszkańcy Wasilkowa mogą zostać zmuszeni do finansowania tego zadania z własnych podatków – stwierdził Adrian Łuckiewicz.

Według wojewody chodziło tylko o przekazanie faktur

Wojewoda Jacek Brzozowski zorganizował następnego dnia konferencję, na której powiedział, że mieszkańcy nie ponieśliby żadnych kosztów, a praca wasilkowskich urzędników polegałaby jedynie na przekazaniu wojewodzie faktur za wyżywienie i zakwaterowanie Ukraińców.

- Wczoraj pan burmistrz mówił, że został zaskoczony decyzją wojewody w dniu 25 czerwca. Pani dyrektor, która jest ze mną na konferencji (Aneta Sirocka z wydziału polityki społecznej - red.) w dniu 8 czerwca spotkała się w Urzędzie Gminy w Wasilkowie z burmistrzem, po to aby przedstawić mu informacje dotyczące procedury i wytłumaczyć, dlaczego wybraliśmy akurat Wasilków – powiedział wojewoda, dodając, że po 8 czerwca było też sporo telefonów między urzędnikami wojewody a urzędnikami wasilkowskiego magistratu.

Do tej pory w województwie podlaskim były dwa OZZ. Jeden we wspomnianym hotelu JARD w Wasilkowie (zakwaterowanych tam było 67 osób) oraz jeden z hotelu w Augustowie, gdzie mieszkało 21 Ukraińców. W ramach zmian, które weszły od 1 lipca, w Wasilkowie wykwaterowano 25 osób, a w Augustowie – 11. W Wasilkowie zostało więc 42 cudzoziemców, a w Augustowie 10. Zapadła w związku z tym decyzja, aby wszystkich Ukraińców umieścić w jednym hotelu i - jak stwierdził na konferencji wojewoda - bardziej logiczne było przewiezienie 10 Ukraińców do Wasilkowa niż 42 do Augustowa.

Nie będą tam trafiały kolejne osoby

Aż do wygaszenia pomocy, czyli do wspomnianego 4 marca 2027 roku, w Wasilkowie nie będzie przebywało więcej niż 52 osoby.

- Nie będą tam trafiły kolejne osoby, bo ustawa mówi wprost, że pomoc się wygasza, a nie rozszerza i nie ma możliwości przywożenia z innych regionów nowych osób - zaznaczył na konferencji wojewoda.

Burmistrz: musielibyśmy wziąć odpowiedzialność za te osoby

Burmistrz Łuckiewicz jest zadowolony, że koniec końców to służby wojewody nadal będą zajmowały się cudzoziemcami.

- Nie jest prawdą, że byłaby to kwestia przekazania faktur. Musielibyśmy wziąć odpowiedzialność za te osoby, poświęcać czas na obsługę administracyjną i tak dalej. Owszem, 8 czerwca spotkali się ze mną przedstawiciele wojewody, ale wyraźnie powiedziałem im, że gmina Wasilków nie weźmie na siebie takiego zadania. Stąd też byłem zaskoczony, gdy 25 czerwca dostałem pismo od wojewody z poleceniem, że mamy przejąć to zadanie - mówi w rozmowie z tvn24.pl.