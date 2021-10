"Piosenka Wasilkowska" - film promujący miasto Wasilków na Podlasiu. Wystąpiło kilkuset mieszkańców

"Piosenka Wasilkowska" to film muzyczny, który ma promować podlaską gminę Wasilków. "Paryż ma swą wieżę. Kościoły ma Lwów. Żadne miasto nie ma tego, co ma Wasilków" - tak brzmi refren utworu. Obraz został nakręcony przez filmowca Krzysztofa Kiziewicza, który pracował w duecie z wielokrotnie nagradzanym za reżyserię i montaż Radovanem Lee. W zdjęciach wzięło udział kilkuset mieszkańców gminy. Realizacja była możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

To pierwsze takie przedsięwzięcie w dziejach gminy

Najwięcej emocji wywołała scena plenerowa

- Nie bez powodu to Karol Świetlicki, dyrektor MOAK, który odpowiada za kulturę i animowanie wydarzeń w gminie, jest głównym bohaterem. My, nasza kamera, jakby trochę ruszyliśmy śladem Karola. I on, wędrując po całej gminie, namawia kolejne osoby do zaangażowania się w tworzenie piosenki, a widz nie tylko poznaje ciekawe postacie tego miejsca, ale i ma szanse zobaczyć, jak piękna jest gmina Wasilków, ile ma do zaoferowania – mówi reżyser Krzysztof Kiziewicz.