Autokar wypadł z drogi i przewrócił się na bok, trzy osoby ranne

Jeżeli się powiedziało A, B, C to trzeba też powiedzieć D, E, F i tak dalej. Alternatywą jest zatrzymanie się w tym miejscu, a to jest praktycznie oddanie Ukrainy Rosji - powiedział Janusz Reiter, były ambasador RP w USA i Niemczech, który skomentował w TVN24 ustalenia piątkowego spotkania w Ramstein dotyczącego wsparcia obronnego Ukrainy.