W hostelu zabiła swojego 10-letniego syna, usłyszała wyrok

Przyjechała z 10-letnim synem do jednego z lubelskich hosteli. Po kilku dniach udusiła chłopca ręcznikiem. W czasie śledztwa przyznała się do zabójstwa. Stanęła przed sądem, zapadł wyrok.

Zbrodnia w hostelu

Do zbrodni doszło w listopadzie 2019 r. w hostelu w centrum Lublina, gdzie Monika S. przyjechała z synem. Kilka dni później udusiła syna, używając ręcznika, który zadzierzgnęła na szyi dziecka, a własnym ciałem unieruchomiła jego klatkę piersiową. Spowodowało to u chłopca liczne obrażenia, między innymi w postaci wielu wybroczyn i wylewów oraz rozedmy płuc, co skutkowało zgonem dziecka w wyniku uduszenia.